Novos procedimentos de Anitta priorizam naturalidade

Após sumir das redes sociais por algumas semanas, Anitta reapareceu diferente em novos registros nas redes sociais: o rosto mais fino, as sobrancelhas mais arqueadas e a boca maior. A assessoria da cantora confirmou que ela havia feito procedimentos estéticos, "como é de seu costume".

Também recentemente, as atrizes Emma Stone, 35, e Lindsay Lohan, 38, e a influenciadora Kris Jenner, 68, chamaram a atenção com transformações faciais. A reação do público mesclou curiosidade e especulação.

Para especialistas, todas as celebridades fizeram procedimentos que priorizam uma aparência natural e aprimorada. Ou seja, a tendência é parecer saudável, otimizando os traços já existentes. Além disso, há também uma busca por traços orientais.