Idoso de 100 anos viveu as duas maiores enchentes de Porto Alegre

Acorda por volta das 7h30, toma café da manhã com frutas, pão e café com leite. Ainda gosta de ler jornais e de ver televisão, especialmente filmes de faroeste. A enchente de 2024 destruiu uma coleção de DVDs que tinha, inclusive.

Esse é uma das memórias ruins que ficaram da tragédia do ano passado. Dessa vez, afirma ele, a água da chuva chegou a uma altura que nunca tinha visto, ainda pior do que em 1941.

Alfredo se refugiou inicialmente no sobrado de uma vizinha por alguns dias, até ser resgatado no dia 6 de maio. Depois, foi levado para um ponto de concentração de resgates em um viaduto. De lá, ele e a filha foram para abrigo no bairro Bom Jesus, onde permaneceram por 14 dias. Ele até perdeu uma prótese dentária no meio da inundação.