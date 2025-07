Passageiro perde equilíbrio em plataforma e é atropelado por trem

Um passageiro caiu na última sexta-feira (11) da plataforma e foi atingido por um trem na estação Engenheiro Cardoso, da linha 8-diamante, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. O homem teria sofrido ferimentos graves.

Segundo a concessionária ViaMobilidade, que administra a linha, na noite da última sexta, o passageiro se desequilibrou enquanto caminhava pela plataforma, logo após desembarcar do trem, e acabou caindo na via no momento em que uma composição estava partindo.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, ele foi encaminhado para a sala de socorros da estação, onde recebeu os primeiros atendimentos por equipes do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e, em seguida, encaminhado ao Pronto-Socorro Central de Itapevi.