Visto expira e mãe se esconde com filhas em caverna por 7 anos

Uma mulher russa foi encontrada morando com suas duas filhas pequenas numa caverna isolada no sul da Índia, após viver por cerca de sete anos no país com o visto vencido.

Nina Kutina, de 40 anos foi localizada por policiais em uma região de mata fechada no estado de Karnataka, onde vivia em completo isolamento com as filhas Preya (6) e Ama (4), nascidas durante sua permanência ilegal no país. Elas dormiam sobre lonas plásticas, comiam macarrão instantâneo e faziam suas necessidades ao ar livre. Segundo Kutina, cobras eram visitantes frequentes, mas inofensivas: "São nossas amigas, não fazem mal se não forem provocadas", disse à polícia.