PT impulsiona vídeo em que Bolsonaro é ventríloquo de Trump; VEJA

O PT está impulsionando no Facebook e no Instagram com até R$ 34 mil um vídeo que retrata o ex-presidente Jair Bolsonaro como um boneco de ventríloquo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O público-alvo é de mais de um milhão de pessoas.

Os impulsionamentos são feitos para a plataforma mostrar determinada publicação a um número maior de pessoas. O PT deve pagar de R$ 20 mil a R$ 25 mil em uma das postagens impulsionadas com esse vídeo e entre R$ 8.000 e R$ 9.000 na outra.

As informações estão disponíveis na página em que a Meta, dona do Facebook e do Instagram, divulga dados sobre o impulsionamento de postagens em suas plataformas.

O vídeo em questão foi produzido com ferramentas de inteligência artificial. A peça mostra um boneco de ventríloquo semelhante a Bolsonaro vestindo um boné com os dizeres "make America great again" - o principal slogan do grupo político de Donald Trump.