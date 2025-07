Lula anuncia fim de taxa para taxistas em aceno à categoria

A ministra Gleisi Hoffmann citou a disputa entre taxistas e motoristas por aplicativos em relação às diferenças nas cobranças às duas classes e cobrou aos representantes do Congresso presentes no evento que a medida provisória seja aprovada nas duas casas.

"Nós fizemos uma discussão no Senado, sobre a questão dos taxistas, sobre essa disputa que tem com quem não tem que pagar imposto. Não temos nada com quem ganha a vida no Uber, nas plataformas, mas de fato há um peso muito grande", afirmou. "Agora nós vamos precisar de esforço de todos para que essa medida provisória se torne lei. Ela já tem os seus efeitos agora, mas ela tem por um período. Nós precisamos aprovar no Congresso Nacional essa medida."

Neste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego, liderado por Luiz Marinho ?ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista assim como Lula?, tenta destravar pautas que avançaram em 2023, mas que ficaram estagnadas no ano passado.