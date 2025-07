Advocacia trabalhista bem representada

A Dra. Adriana Saltarini, sócia do Ferreira Pires Advogados, acaba de ser nomeada como uma das representantes da advocacia trabalhista no Núcleo de Relacionamento com a Área Territorial da 15ª Região da Justiça do Trabalho. A indicação foi pela OAB SP, por meio da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista, e pela OAB Campinas, que tem a Dra. Luciana Freitas como presidente. “Agradeço pela confiança e reforço meu compromisso com o fortalecimento do diálogo institucional e com o aprimoramento das relações entre a Justiça do Trabalho e a advocacia. Seguimos em frente, trabalhando por uma advocacia mais valorizada e por um Judiciário mais acessível e eficiente”, enfatiza Adriana.