Acidente gravíssimo mata piloto Márcio 'Piolho' da Rosa e mais 2

A Fórmula Truck perdeu um de seus nomes mais queridos. Márcio da Rosa, conhecido no paddock como “Piolho”, morreu na madrugada deste domingo (13) após um grave acidente na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Márcio estava num Camaro amarelo ao lado do amigo Roberto Cardoso, assessor parlamentar, quando o veículo colidiu frontalmente com outro carro. Ambos morreram no local. O outro condutor, Guilherme Rocha, que dirigia um Renault Symbol, foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.