Chelsea goleia PSG e conquista o Mundial de Clubes

O Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na final do Mundial de Clubes da FIFA, neste domingo (13), e conquistou o título com autoridade. A partida foi decidida ainda no primeiro tempo, com dois gols de Cole Palmer e um de João Pedro, garantindo a taça para os ingleses e frustrando o sonho do clube francês.

A decisão, marcada por um domínio absoluto do Chelsea desde os primeiros minutos, deixou claro o preparo tático da equipe comandada por Enzo Maresca. Palmer abriu o placar logo aos 12 minutos, em jogada individual pela direita.

Aos 26, voltou a marcar após uma troca de passes rápida na entrada da área. João Pedro fechou o placar aos 39, aproveitando cruzamento rasteiro e finalizando com precisão.