Crise empurra Tarcísio para SP; plano presidencial é questionado

O presidente foi levado a isso no embate com o centrão na crise da elevação do Imposto sobre Operações Financeiras, que fez Lula entrar no modo "nós contra eles" típico de suas campanhas. Agora, o "eles" cresceu de tamanho com Trump.

Nesse cenário, Tarcísio poderá ser poupado do fogo que recebe hoje, com a diluição da crise ao longo do tempo. Mas, como disse um ministro do Supremo ouvido sobre o episódio, estamos no Brasil. Aqui, as semanas duram meses na política.