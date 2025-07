Sinner tem revanche sobre Alcaraz em Wimbledon e conquista título

O resultado representa o primeiro título do melhor do mundo depois da decisão que o afastou das quadras de fevereiro a maio por ter testado positivo para clostebol, uma substância proibida. As duas primeiras tentativas, no Masters 1000 de Roma e em Roland Garros, foram frustradas justamente por Alcaraz.

Por isso o triunfo deste domingo é uma espécie de vingança, principalmente em relação ao Grand Slam do saibro, em que o italiano chegou a abrir 2 sets a 0 e ter três match points, mas viu o espanhol de 22 anos se recuperar e sagrar-se campeão no que foi a final mais longa da história do torneio.

Sua campanha até a decisão em Londres teve outra revanche, na semifinal, em que derrotou com facilidade Novak Djokovic, atual número 6 do ranking e algoz do melhor do mundo também na semifinal em 2023 --até então o melhor desempenho do novo campeão nas quadras do All England Club.

Ao avançar para a final de Wimbledon pela primeira vez, Sinner também se juntou ao grupo formado por Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray como os únicos a chegarem às quatro decisões de Majors (como são chamados os mais importantes campeonatos de tênis).