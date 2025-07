Tarcísio avisou Bolsonaro sobre defesa de SP contra tarifas

Tarcísio é cotado para disputar a Presidência no ano que vem, embora diga que tentará a reeleição em São Paulo. Trump associou a medida a críticas ao tratamento dado a Bolsonaro pelo Brasil, em especial sobre o julgamento do ex-presidente no STF (Supremo Tribunal Federal) em torno da trama golpista de 2022.

Na conversa, segundo relatos colhidos pela reportagem, Bolsonaro ficou calado diante do aviso de Tarcísio e não fez manifestações contrárias.

Uma pessoa próxima ao ex-presidente, contudo, disse que ele saiu contrariado da reunião. No mesmo dia, em nota nas redes sociais, Bolsonaro nem entrou no mérito do tarifaço e pediu urgência aos Poderes para que atendessem exigências de Trump que o beneficiariam no julgamento.

Trump é aliado de Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio, que por sua vez é fã do presidente dos EUA, tendo até posado com um boné do republicano após as eleições americanas, algo que tem sido explorado por aliados do Palácio do Planalto diante da atual crise.