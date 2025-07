Vestibular ITA 2026 encerra inscrições neste domingo (13)

Após concluir o preenchimento do formulário, o participante deve gerar o boleto bancário da taxa de inscrição no valor de R$ 195. O pagamento deverá ser feito até o dia 15 de julho.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o portal do vestibular ITA. Em seguida, o participante deve preencher o formulário com suas informações pessoais, como CPF, endereço, telefone e email.

Termina neste domingo (13) o prazo para as inscrições no vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) 2026. Esta é a última semana para os candidatos garantirem participação em um dos processo seletivos mais concorridos do país. O ITA fica em São José dos Campos.

Para consultar a validação do pagamento, o candidato precisa acessar a página do vestibular e verificar a confirmação da inscrição após três dias úteis. Caso não ocorra a comprovação, o participante deve entrar em contato com a organização do vestibular.

A primeira fase do processo seletivo acontecerá no dia 5 de outubro. A prova terá duração de até cinco horas, com temas de física, inglês, matemática e química.

A segunda fase está marcada para 28 a 31 de outubro, com duração de até quatro horas. A prova abordará questões discursivas de matemática, física, química, português e redação.