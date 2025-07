Trump anuncia tarifas de 30% sobre União Europeia e México

Produtos importados da União Europeia e do México enfrentarão uma tarifa de 30% dos EUA a partir de 1º de agosto, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em cartas publicadas em suas redes sociais neste sábado (12).

As novas tarifas foram anunciadas em cartas separadas publicadas no Truth Social, rede social do republicano, destinadas aos líderes das duas regiões.

"O México tem me ajudado a proteger a fronteira, MAS o que o México tem feito não é suficiente. O México ainda não deteve os cartéis que estão tentando transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico", escreveu à presidente do México, Claudia Sheinbaum.