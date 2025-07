Sargento da Rota atira em policial civil durante ação em SP

A ocorrência foi registrada durante uma ação na rua Pedro Faber, no Campo Limpo, onde fica a favela do Fogaréu.

O baleado, identificado como Rafael Moura da Silva, 38, foi atingido no abdômen e levado ao Hospital das Clínicas.

Por volta das 17h, policiais civis da 3ª Delegacia Seccional foram à comunidade verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Os agentes entraram no local sem terem conhecimento que membros da Rota, por outro acesso, faziam o mesmo. As equipes se encontraram no interior da favela e houve disparos.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado no 37º DP (Campo Limpo) e é investigado por meio de inquérito policial. As armas dos envolvidos foram apreendidas e as imagens das câmeras corporais dos militares são analisadas. Também foram solicitados exames periciais.

Os policiais civis afirmam que se identificaram e, mesmo assim, foram atacados. Os membros da Rota alegam legítima defesa putativa --quando o indivíduo age acreditando erroneamente estar em legítima defesa.