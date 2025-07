Italo vai às 8ªs após tubarão paralisar etapa de surfe em J-Bay

O sábado foi marcado por tensão e reação rápida na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. A repescagem do Circuito Mundial começou com um susto: a presença de um tubarão interrompeu a primeira bateria por cerca de 15 minutos.

Mais tarde, foi a vez de o brasileiro Italo Ferreira entrar em ação - e, apesar das condições difíceis e do clima instável após o alerta, o brasileiro mostrou maturidade para vencer sua bateria e garantir vaga nas oitavas de final.

O alarme soou quando os sul-africanos Jordy Smith e Luke Thompson já haviam surfado suas primeiras ondas da repescagem. Os dois foram resgatados de forma segura pelos jet skis da organização. A bateria só foi retomada após varredura aérea e marítima, seguindo os protocolos adotados pela WSL desde 2015.