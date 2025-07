SP melhora em alfabetização, mas fica abaixo da média nacional

Em abril deste ano, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) definiu meta de alfabetização de 70% no Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo, após descumprir o objetivo nessa área no plano anterior, finalizado no fim do ano passado.

Na época, a gestão afirmou que seguia o índice firmado pelo MEC por meio do Criança Alfabetizada. Para a capital paulista, até 2028, o índice prevê que 70% dos alunos saibam ler e escrever até o final do ensino fundamental.

Essa é uma avaliação criada em 2023 e reúne resultados de provas realizadas com alunos do segundo ano do ensino fundamental pelos governos estaduais e aplicadas também nos municípios. Os dados foram parametrizados para serem comparados à avaliação federal tradicional, o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que ocorre a cada dois anos.