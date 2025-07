Trump vai ao Texas em meio a críticas por resposta a enchentes

O presidente americano afirmou que pretendia fazer a visita no início da semana, mas disse que queria esperar para "não atrapalhar ninguém". Nesta sexta, uma semana após a tragédia, milhares de socorristas ainda vasculham escombros lamacentos em busca dos desaparecidos, com esperanças quase nulas de encontrar sobreviventes.

O republicano e a primeira-dama, Melania Trump, devem passar algumas horas no estado para conversar com familiares das vítimas e equipes de emergência, de acordo com uma autoridade da Casa Branca. O casal pretende visitar locais no condado de Kerr, conhecido como "beco das enchentes repentinas", uma região que já registrou algumas das inundações mais mortais do país.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou no início da tarde desta sexta-feira (11) ao centro do Texas, epicentro das enchentes que já mataram 121 pessoas e deixaram ao menos 170 desaparecidos, um desastre que tem rendido críticas a autoridades locais e federais.

"É uma coisa horrível", disse o republicano a jornalistas ao deixar a Casa Branca rumo ao sul do país. "Ninguém consegue acreditar numa coisa dessas ?tanta água, tão rápido." O avião presidencial dos EUA, Air Force One, pousou na base aérea de Kelly Field, em San Antonio, por volta do meio-dia, e Trump deve viajar para Kerrville, no condado de Kerr, de helicóptero.

No dia 4 de julho, feriado do Dia da Independência dos EUA, mais de 30 cm de chuva caíram em menos de uma hora, uma tempestade que fez o rio Guadalupe subir de cerca de 30 centímetros para 10,4 metros em poucas horas, inundando suas margens e arrastando árvores e estruturas no caminho.

Trata-se do desastre mais mortal dos quase seis meses de mandato do presidente republicano. Os mortos incluem pelo menos 36 crianças, muitas das quais estavam no Camp Mystic, um acampamento de verão cristão para meninas às margens do rio.