Troféu da Copa de Clubes da Fifa tem três erros gravados a laser

"No ano 2000, o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa ampliou ainda mais os horizontes ao reunir, pela primeira vez, os clubes campeões das seis confederações. E, entre 2006 e 2023, a Fifa reuniu em um encontro anual os vencedores da principal competição de clubes de cada continente", é o que está escrito no troféu.

Mas foi em 2005, e não em 2006, que a Fifa absorveu a Copa Europeia/Sul-Americana -conhecida popularmente no Brasil como Mundial Interclubes-- e passou a organizar a competição, reformulada e renomeada. Naquele ano, omitido pela entidade no texto, o São Paulo foi tricampeão ao derrotar o Liverpool na final por 1 a 0, com gol do volante Mineiro, em partida disputada em Yokohama, no Japão, e que teve como destaque a grande atuação do goleiro Rogério Ceni.

"Você pode ver como é, o que está escrito em 13 línguas diferentes. A história do jogo está ali, a posição da Lua no dia da partida de abertura da Copa do Mundo de Clubes", disse Infantino sobre o troféu, no dia do sorteio.