Técnico do Chelsea elogia Botafogo e cita férias de novo

O Botafogo foi o único clube a vencer o PSG neste Mundial de Clubes. Por isso, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, foi questionado se o Alvinegro seria uma inspiração em busca do título diante dos franceses. O italiano elogiou o time brasileiro, mas fez ressalvas:

"Acredito que todas as partidas são diferentes. Tenho assistido a alguns jogos do PSG, assisti ao jogo contra o Botafogo, mas acho que também temos que assistir a jogos em que o outro time joga de forma parecida ou tem um conceito parecido com o nosso, mas é claro que o Botafogo venceu e fez uma partida muito boa", disse.

Maresca também voltou a questionar a maratona de jogos e citou mais uma vez as férias dos times brasileiros. Em entrevista coletiva anterior, um jornalista brasileiro rebateu suas queixas alegando que o Fluminense havia atuado mais que o Chelsea no mesmo período, mas sem considerar o período de descanso entre dezembro e janeiro.