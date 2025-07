Lula diz que 'loucos' não voltarão a governar e alfineta Tarcísio

Lula também afirmou que vai criar um comitê para acompanhar o dia a dia da política comercial com os Estados Unidos.

"Aos empresários brasileiros, nós vamos criar um comitê, um gabinete para repensar a política comercial brasileira com os Estados Unidos. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeite o direito de o brasileiro também viver. Do jeito que você gosta, do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca", disse.