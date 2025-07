Catador é morto por se negar a pagar taxa ilegal a segurança

Rafael Silva de Souza, de 25 anos, foi sepultado nessa quinta-feira (10) após ser morto a tiros no antigo lixão de Bongaba, em Magé, na Baixada Fluminense. O rapaz foi tido como desaparecido em 2 de julho, depois de discutir com um segurança que cobrava taxa ilegal para permitir o trabalho no lixão.

Testemunhas relataram que Rafael se recusou a pagar R$ 50 cobrados pelo vigilante do turno da tarde, já que havia pagado o mesmo valor a outro segurança pela manhã. Diante da negativa, o homem sacou a arma e atirou ao menos três vezes contra o catador.