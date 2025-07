Bolsonaro cogita acionar Casa Branca contra tarifaço, diz site

Aliados avaliam que uma movimentação direta de Bolsonaro poderia projetar liderança e apresentar alternativa ao governo Lula, que também articula reação pela via diplomática e cogita acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Ainda segundo a CNN, Bolsonaro acredita que Trump se incomodou com a realização da Cúpula do Brics no Brasil e enxergou a participação brasileira como um gesto de aproximação com regimes adversários dos EUA, como China e Venezuela.

A operação é considerada arriscada: caso o ex-presidente não consiga convencer Trump a recuar, poderá fortalecer ainda mais a versão de que sua família contribuiu para o agravamento da crise comercial entre os dois países.