Prefeitura é condenada por acidente fatal por causa de entulho

A Justiça condenou o município de Ivinhema (MS) a indenizar em R$ 30 mil, por danos morais, as duas filhas de um motociclista que morreu após colidir com entulhos deixados em via pública. O acidente aconteceu em 2019, numa rua mal iluminada do bairro Solar do Vale.

A decisão, publicada nesta quinta-feira (10), reverteu sentença de 1ª instância que havia isentado o poder público. Para os desembargadores, a omissão da prefeitura foi determinante para a queda da vítima, mesmo com suspeita de consumo de álcool, não comprovada por exame técnico. O pedido por danos materiais foi negado.