Homem é morto ao cobrar dívida de R$ 25 do vizinho

Um homem de 54 anos foi assassinado pelo vizinho após cobrar uma dívida de R$ 25, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Hervison Paulo Ferreira Galvão foi morto com golpes de faca após cobrar o vizinho que o devia. O ataque ocorreu no Conjunto Dom Jaime Câmera, último domingo, e a vítima veio a óbito na segunda-feira . As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Vizinho ficou incomodado com a cobrança, foi até sua residência, pegou a faca e atacou Hervison no meio da rua, na frente de outras pessoas. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.