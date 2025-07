Homem é achado morto em apartamento no centro de SP

Um homem de 33 anos foi encontrado sem vida dentro do apartamento onde morava no bairro da República, na região central de São Paulo, no último domingo.

Raphael Lagares foi morto com vários golpes de faca no tórax e nas costas. O corpo da vítima estava coberto por um lençol, com a boca tapada e apresentava hematomas na região do rosto. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Lagares foi visto com vida pela última vez no sábado de manhã, quando retornava de uma festa. Imagens do circuito de segurança da região mostraram quando ele entrou no prédio onde morava acompanhado por um homem não identificado por volta das 7h.