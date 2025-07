Indicados por Dino e Moraes como são os novos ministros do TSE

Essas duas vagas eram referentes ao fim do primeiro biênio dos ministros André Ramos Tavares e Floriano, que se encerrou em 30 de maio.

Tanto Tavares como Floriano foram escolhas pessoais de Moraes, durante sua gestão à frente do TSE. Eles poderiam ser reconduzidos para mais dois anos como titulares. Mas, com o objetivo de deixar uma marca da sua gestão no TSE, Cármen Lúcia decidiu que uma das vagas será ocupada por uma mulher.

Sob o comando dela, foram elaboradas uma lista tríplice só com mulheres e outra só com homens. Lula teve que optar entre dois nomes apoiados por Moraes para uma única vaga. Aliados do presidente afirmam que ele ouviu o ministro para tomar sua decisão.