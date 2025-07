PF faz operação contra sites falsos de inscrição do Enem 2024

A Polícia Federal faz neste quinta-feira (10) uma operação contra sites falsos que simulavam o oficial do Governo Federal para induzir os usuários a efetuarem pagamentos indevidos de taxas de inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. A operação foi batizada de Só Oficial.

Os policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão domiciliar na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. Além disso, foram bloqueados cerca de R$ 3 milhões, que teriam sido obtidos por meio da fraude.

Segundo a PF, durante o período oficial de inscrições do Enem, entre 27 de maio e 14 de junho de 2024, os investigados criaram páginas falsas na internet para simular o ambiente oficial do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Por meio desses sites, os usuários eram levados a realizar pagamentos via Pix acreditando estarem se inscrevendo regularmente no exame.