Segurada pelas pernas, voluntária salva filhotinho de cão; VÍDEO

A mobilização começou no domingo (6) após a cadela, conhecida dos moradores por frequentar a região, aparecer com sinais de que havia dado à luz. Moradores encontraram a toca, mas não conseguiram retirar os filhotes, que estavam escondidos no fundo do buraco.

Na manhã de segunda-feira (7), moradores e voluntários de ONGs da causa animal voltaram ao local com o responsável pelo terreno. O Corpo de Bombeiros também participou do resgate. Depois de algumas horas, conseguiram recolher cinco filhotes. O sexto cachorro escapou e se escondeu novamente na toca, dessa vez ficando ainda mais longe do alcance dos voluntários. Todos foram encaminhados para atendimento veterinário.

Na quarta-feira, o trabalho recomeçou sem a presença dos bombeiros. Após diversas tentativas e horas de esforço, o último filhote foi finalmente alcançado e também encaminhado para atendimento veterinário. Segundo os voluntários, ele está em boas condições de saúde.