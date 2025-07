Lesão tira Ana Cristina do restante da etapa da Liga das Nações

Ana Cristina, ponteira da seleção brasileira de vôlei, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e está fora do restante da etapa do Japão da Liga das Nações.

Ana Cristina sofreu a lesão no segundo set da partida entre Brasil e França. O episódio aconteceu após tentativa de bloqueio, e ela deixou a quadra carregada.

A atleta realizou um exame de ressonância magnética depois do jogo. Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que foi detectada uma lesão no menisco medial e o tratamento fisioterápico já foi iniciado.