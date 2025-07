Prazo para pedir isenção da taxa da Fuvest/26 termina nesta sexta

Termina ao meio-dia desta sexta-feira (11) o prazo para pedir isenção ou redução da taxa de inscrição da Fuvest 2026, vestibular que seleciona estudantes para a USP (Universidade de São Paulo). A taxa custa R$ 211.

Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela área do candidato no site da Fuvest. É necessário preencher o formulário, anexar os documentos exigidos e comprovar renda bruta pessoal ou familiar per capita de até R$ 2.277 para ter direito à isenção total, ou de até R$ 4.554 para obter 50% de desconto. Em ambos os casos, é preciso atender aos critérios do regulamento e ter a solicitação aprovada pelo Conselho Curador.

Também é necessário ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral (ou com bolsa superior a 50%) em escola particular. Podem se inscrever ainda estudantes formados por meio do Enem, do Encceja, ou oriundos de instituições gratuitas como Sesi, Senai e Senac.