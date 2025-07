Memphis se reapresenta após 'sumiço' e conversa com dirigentes

O atacante Memphis Depay se reapresentou no CT Joaquim Grava, na manhã desta quinta-feira (10), após ausência sem justificativa no treino da última quarta-feira.

A reportagem apurou que o camisa 10 do Timão chegou ao centro de treinamento por volta das 9h10 - cerca de 20 minutos antes do horário limite marcado pela comissão técnica.

Assim que chegou, o jogador se reuniu com o técnico e dirigentes do clube. A primeira conversa foi com Dorival Júnior e, na sequência, um papo com Fabinho Soldado, executivo de futebol.