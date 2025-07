Casal é atingido por tiros ao sair de shopping em Floripa; VÍDEO

Um casal foi atingido por tiros na noite desta quarta-feira (9) ao sair do Beiramar Shopping, um dos principais de Florianópolis.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento, a mulher estava com um ferimento na coxa, enquanto o homem tinha ferimentos no tórax e no abdômen, além de sinais de hemorragia interna.

Ele foi encaminhado ao Hospital Celso Ramos para a sequência do atendimento, enquanto a mulher foi atendida no local até chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).