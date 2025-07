Tarcísio admite impacto negativo de tarifaço de Trump ao estado

Em janeiro, por ocasião da posse de Trump, o governador de São Paulo gravou um vídeo comemorando o início do mandato do americano, no qual usou o boné característico do movimento Maga ("Make America Great Again").

Antes, em novembro, o governador paulista tinha divulgado um vídeo exaltando o resultado da eleição: "Trump eleito! Começamos o dia celebrando a vitória do conservadorismo, do patriotismo, da prosperidade, da liberdade".

Em abril, Tarcísio chegou também a afirmar que a política tarifária anunciado por Trump naquele momento criava oportunidades e que o Brasil teria "toda a chance de tirar proveito da situação" - enquanto relatório da Secretaria Estadual da Fazenda apontou possível impacto na economia paulista.