Supercarreta começa a se deslocar pela Dutra nesta quinta (10)

A partir da meia-noite desta sexta (11), a previsão é de deslocamento da carga até o pedágio de Arujá, na região metropolitana de São Paulo, e a partir das 10h deve seguir até o km 179, na balança de Guararema, também na Grande SP.

"Neste local, com o apoio do DER e ANTT, a carga será avaliada e terá sua pesagem realizada. A partir desta ação, as equipes da RioSP coletarão os dados e farão uma análise para garantir que os próximos deslocamentos sejam realizados com segurança", diz a concessionária.

Com estimativa de nova movimentação para a próxima segunda-feira (14), a partir das 9h, a carga seguirá para o posto da Polícia Rodoviária Federal em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde fará uma nova parada.