Palmeiras: Abel tem top 3 mais caro da história

O valor desembolsado pelo paraguaio só está abaixo das quantias gastar por Vitor Roque e Paulinho. O camisa 9 assumiu o posto de contratação mais cara da história do clube ?e do futebol brasileiro? ao ser comprado por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões na cotação atual). Já Paulinho custou 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação atual).

Comprado por cerca de 14 milhões de euros (R$ 90 milhões), Sosa entrou no top 3 e empurrou Miguel Borja para a quarta colocação. O atual centroavante do River Plate foi contratado pelo Palmeiras em fevereiro de 2017 por 12 milhões de euros.

Dessa forma, o técnico Abel Ferreira "ganhou" este ano as três contratações mais caras da história do clube. Em um intervalo de aproximadamente sete meses, o Alviverde desembolsou uma bolada para reforçar seu setor ofensivo e "tirar" Borja do posto de mais caro da história.

A janela do início do ano ainda trouxe o quinto mais valioso ao longo dos quase 111 anos do Alviverde: Facundo Torres. O ponta custou cerca de US$ 12 milhões (R$ 72,5 milhões) aos cofres palmeirenses.

Abel ainda conta com outros três integrantes do top-10 de contratações mais caras da história do Palmeiras: Maurício (6º), Flaco López (7º) e Emiliano Martínez (10º). O volante foi mais um a reforçar o elenco alviverde para esta temporada.