Má formação médica vira entrave ao cuidado próximo da população

A má qualidade da formação médica no Brasil tem travado a descentralização do cuidado no SUS. Em vez de médicos preparados para resolver os problemas da população nos postos de saúde - a principal porta de entrada das pessoas -, o sistema lida com profissionais que, mal formados, apenas repassam a demanda para especialistas. O prejuízo é de todos.

"O que estamos recebendo são despachantes, não médicos,", disparou Mauro Guimarães Junqueira, secretário-executivo do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), durante o Fórum Descentralização do Cuidado - Novas Abordagens e Desafios para Reescrever a Assistência à Saúde, em Brasília. "A formação em saúde no nosso país deixa muito a desejar", completou.

Muitos médicos recém-formados chegam às UBSs (unidades básicas de saúde) sem preparo para atuar como médicos de família e comunidade, função central na lógica do SUS. Motivados pela necessidade de renda e sem acesso à residência médica, esses profissionais pouco resolvem na ponta.