Tarcísio silencia; vice diz que estratégia de Trump é equivocada

Segundo Ramuth, a decisão de Trump foi uma reação às críticas feitas por integrantes dos Brics, após reunião no Rio de Janeiro, na segunda (7), ao "aumento indiscriminado de tarifas" -o grupo não fez menções diretas a Trump ou aos EUA na ocasião.

O presidente americano já havia ameaçado ampliar as tarifas a integrantes do bloco, inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas ampliado para 11 países e representando quase metade da população mundial e cerca de 40% do PIB.

"Logo após a reunião do Brics presidida pelo presidente Lula, o bloco se posicionou fortemente contra últimas posições americanas, como o ataque ao Irã e o convite dos Brics para torná-los parceiros, bem como outros países alinhados a políticas contrárias ao EUA, o bloqueio contra a Rússia e a desdolarização. Essas posições levaram a uma reação imediata do governo Trump, em especial contra o Brasil. O momento é de calma e novas rodadas de negociação", disse Ramuth.