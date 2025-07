Lula e Barroso definem que governo deve liderar reação a Trump

O presidente Lula (PT) e o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, conversaram por telefone no início da noite desta quarta-feira (9) sobre a ofensiva do americano Donald Trump que inclui ataques a decisões da corte e um tarifaço de 50% sobre exportações do Brasil para os EUA.

A ligação foi feita por Barroso. Os dois definiram que as primeiras reações brasileiras às decisões anunciadas por Trump deverão ser lideradas pelo governo, o que significa que as manifestações devem se concentrar no Palácio do Planalto, no Itamaraty e outros órgãos do Executivo.

O Supremo preferiu adotar um comportamento mais discreto nas primeiras horas após o anúncio de Trump. Na visão de ministros do tribunal, a decisão anunciada pelo presidente americano tem um caráter eminentemente político e não afeta a condução de processos na corte.