Polícia flagra criança amarrada em cadeira de creche; VÍDEO

Uma pedagoga de uma creche particular de Araucária, cidade da região metropolitana de Curitiba, foi presa em flagrante nesta segunda-feira (7) sob suspeita de crime de maus-tratos praticados contra uma criança de 4 anos.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa da mulher e a Shanduca Escola Infantojuvenil, onde ela trabalha, não atendeu ligações da reportagem nesta quarta-feira (9). O perfil da creche em uma rede social também está fora do ar.

O flagrante foi feito pela Guarda Municipal e pelo Conselho Tutelar de Araucária. A Guarda declarou ter recebido a informação de que uma criança com Transtorno do Espectro Autista estava "sendo contida com amarras, no interior de um banheiro", e foi até o local acompanhada do Conselho Tutelar.