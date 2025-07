Janja diz 'vira-latas' após Lula ser questionado sobre Trump

Procurada, a assessoria de Janja informou que a frase dita pela primeira-dama não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano, mas sim aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil.

A fala foi feita no Palácio do Itamaraty, enquanto Lula, a primeira-dama e ministros se despediam do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que está em visita ao Brasil nesta quarta-feira.

Após o presidente Lula (PT) ser questionado sobre o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de novas tarifas ao Brasil, a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, disse "esses vira-latas", em evento nesta quarta-feira (9).

Subianto participou de reunião bilateral com Lula e concedeu declaração à imprensa no Palácio do Planalto na manhã desta quarta.

A passagem do indonésio pelo Brasil ocorre por ocasião da cúpula do Brics, realizada de domingo (6) até segunda-feira (7) no Rio de Janeiro. Antes disso, ainda não havia tido um encontro entre Lula e o líder indonésio.

Na primeira etapa da recepção, os dois citaram o papel do Brasil e da Indonésia desempenham nos diálogos em torno da paz e nas defesas pela interrupção dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Durante o evento, foi reforçado o apoio à criação de dois estados -um israelense e um palestino- para cessar a guerra no território.