Lula recebe presidente da Indonésia e não cita Juliana Marins

Nesta quarta-feira (9), a autópsia realizada no Brasil pelo IML (Instituto Médico Legal) reforçou o laudo inicial feito na Indonésia que apontou que a morte acontecera após o trauma da queda. O documento produzido no Brasil não confirma hora e o dia exatos do óbito devido às condições de embalsamento em que o corpo chegou.

O caso mobilizou Lula a revogar o decreto que impedia que o Itamaraty arcasse com o translado do corpo de brasileiros mortos no exterior, o que permitiu ao governo custear o transporte do cadáver de Juliana ao Brasil.

Relação comercial

Há, por parte da Indonésia, um interesse em iniciar negociações com o Mercosul, cuja presidência foi assumida por Lula na última cúpula do bloco sul-americano, realizada em Buenos Aires. Além disso, os dois devem discutir áreas como segurança alimentar, energia renovável, bioenergia, defesa e educação e temas da agenda multilateral, como crise climática, reforma da governança global e busca pela paz no Oriente Médio.