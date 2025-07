Trump anuncia novas taxas e envia cartas a líderes globais

O presidente Donald Trump começou a enviar nesta quarta-feira (9) sua segunda leva de cartas para notificar parceiros comerciais. Ele definiu tarifas mínimas sobre produtos importados, que variam entre 25% e 40%, a depender do país, com validade a partir de 1º de agosto.

As cartas enviadas aos países seguem um padrão semelhante: Trump afirma que o gesto representa uma demonstração da “força e do compromisso” dos EUA com seus parceiros e destaca o interesse em manter as negociações, apesar do déficit comercial significativo.

Só na segunda-feira, o republicano enviou cartas a 14 nações. No mesmo dia, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que haveria "cartas adicionais nos próximos dias".

Quem já recebeu cartas até o momento

• África do Sul: 30%