HCor procura voluntárias para testar técnica de congelamento

O Instituto de Pesquisa do Hcor (Hospital do Coração), em São Paulo, deu início a um estudo clínico que busca comprovar a eficácia da crioablação, técnica de congelamento do câncer de mama, em comparação à cirurgia convencional no tratamento do tumor mamário em estágio inicial. A instituição busca voluntárias para a pesquisa até 15 de agosto.

A coordenação desta fase do estudo é do Hcor, com o apoio da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Os interessados em participar precisam ter mais de 18 anos e preencher o formulário disponível no site do Hcor. As informações serão analisadas pela equipe de pesquisa, que entrará em contato com as candidatas elegíveis.

A pesquisa prevê a inclusão de 750 mulheres com mais de 18 anos diagnosticadas com câncer de mama invasivo e cuja primeira linha de tratamento indicada seja a cirurgia. Ou seja, pacientes que já receberam essa recomendação, mas ainda não iniciaram nenhum tipo de tratamento.