Eletricista é suspeito de estuprar jovem durante visita técnica

A Copel afirmou, em nota, que ao ser informada da denúncia notificou a empresa terceirizada e solicitou uma apuração interna. Segundo a concessionária, o funcionário acusado foi desligado da prestadora de serviço. A empresa informou ainda que, no dia 6 de junho, procurou a Delegacia da Mulher de Ponta Grossa para colaborar com a investigação.

"A empresa prestadora de serviço foi devidamente comunicada sobre o fato e colaborou com as investigações no sentido de auxiliar na devida identificação desse prestador de serviço", declarou a delegada Cláudia Kruger.

A Copel ressaltou que seus profissionais, próprios ou contratados, não têm autorização para acessar áreas internas das residências dos clientes além do local onde está instalado o medidor de energia. "As distribuidoras de energia são responsáveis pela operação e manutenção das redes nas vias públicas e pela conexão até o ponto de entrada do imóvel", informou a concessionária.