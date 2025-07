João Pedro evita festa, mas celebra grande momento no Chelsea

Grande nome da vitória por 2 a 0 do Chelsea sobre o Fluminense, na tarde de terça-feira (8), nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro celebrou discretamente os dois gols que marcou. Cria da equipe tricolor, à qual chegou ainda garoto, apenas ergueu os braços, em posição de espera, enquanto era abraçado pelos companheiros.

"Estou feliz por marcar meus primeiros gols, mas sei também que era um torneio muito importante para eles. Tenho que ser profissional. Eu jogo pelo Chelsea, eles me pagam para fazer gols", afirmou. "Acho que foi um início dos sonhos, não poderia ser melhor. Dois gols. Agora, precisamos nos concentrar na final. Vai ser minha primeira chance de um título."

O atacante de 23 anos foi contratado pelo Chelsea na semana passada, em uma janela de transferências especial autorizada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) para os participantes do Mundial. Estreou no segundo tempo das quartas de final, contra o Palmeiras, e foi escalado pela primeira vez nesta terça, como substituto do suspenso Delap.