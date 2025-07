Brasil registra alta de 325% na taxa de incidência de hepatite A

"Os conceitos foram mudando ao longo do tempo. Nos anos 1990, dizia-se que a hepatite C não era transmitida por via sexual, mas começaram a observar que isso acontecia em alguns grupos. Hoje, estudos mostram que a transmissão por via vaginal não é tão comum, e o público de homens que fazem sexo com homens está mais sujeitos", afirmou Gonzalez.

Aproximadamente 80% das pessoas com hepatite C não apresentam sintomas. Para os 20% sintomáticos, o período entre a infecção e o início dos sintomas varia de 2 a 12 semanas. Os sintomas incluem principalmente febre, fadiga, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, urina escura, fezes claras e icterícia (pele e olhos amarelados).

Já os casos de hepatite B mostram uma tendência de declínio nos últimos dez anos, e estabilidade nos últimos três. O Ministério aponta uma redução de 34,6% nas taxas de detecção entre 2014 e 2024, passando de 8,1 para 5,3 casos por 100 mil habitantes.