Eventos de alto padrão

Realizar eventos na Casa Olivetto, no Cambuí, é garantia de praticidade, conforto e sucesso. Seja para aniversários, casamentos, formaturas ou eventos corporativos, o espaço oferece estrutura completa para atender diferentes tipos de celebrações. Com um buffet próprio, os convidados desfrutam de um cardápio variado e saboroso, adaptável ao estilo de cada comemoração. Além disso, a equipe especializada cuida de cada detalhe, permitindo que os anfitriões aproveitem o momento com tranquilidade. A combinação entre um ambiente preparado e um serviço gastronômico de qualidade torna qualquer ocasião ainda mais especial. Siga em @casaolivetto e saiba mais!