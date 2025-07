Helicóptero resgata 5 em trilha no Parque do Itatiaia; VÍDEO

O acidente ocorreu no dia 20 de junho e a tentativa de resgate mobilizou brasileiros, que cobraram autoridades locais. O corpo de Juliana foi retirado do local no dia 25 e passou por uma primeira autópsia na Indonésia e outra autópsia no Brasil ?um pedido da família à União para esclarecer pontos ainda controversos sobre a morte da jovem, como data e hora.

No dia 22, o corpo do alpinista brasileiro Edson Vandeira, 36, foi encontrado por um grupo de resgate na montanha onde desapareceu com outros dois escaladores, no Peru.

Ele e os peruanos Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón estavam desaparecidos havia cerca de 20 dias, durante tentativa de escalada na montanha Artesonraju, localizada no Parque Nacional Huascarán, no norte do país. O local é considerado de difícil acesso e com características meteorológicas instáveis.