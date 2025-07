Lula reage a post de Trump e diz que não aceita interferência

Pouco depois, durante uma coletiva de imprensa após a cúpula do Brics, Lula foi perguntado sobre a publicação de Trump, mas disse que tinha "coisa mais importante para comentar".

"A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", afirmou Lula em nota.

O presidente Lula (PT) afirmou, nesta segunda-feira (7), que a defesa do Brasil compete aos brasileiros e que o país não aceita interferência de quem quer que seja. A declaração foi uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez uma publicação em apoio a Jair Bolsonaro (PL).

"Eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Este [Brasil] país tem lei, tem regra. Este país tem um dono, chamado povo brasileiro. Portanto, [Trump]: 'dê palpite na sua vida e não na nossa'".

Em publicação nas redes, Trump afirmou que o Brasil está perseguindo o ex-presidente, e criticou o tratamento dado ao brasileiro que é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) no julgamento envolvendo uma trama golpista após as eleições de 2022.

Bolsonaro, por sua vez, afirmou ter recebido com "muita alegria" a nota de Trump. O ex-presidente citou a convivência com o republicano nos anos em que esteve no poder e disse sofrer uma perseguição que classificou como uma "aberração jurídica".